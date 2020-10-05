الرميح: اجتماع برلين سيجعل مبادرة القاهرة ملزمة لجميع الأطراف

أكد مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي رمزي الرميح أن مشكلة ليبيا أمنية بحتة وليست سياسية.

وقال الرميح في لقائه اليوم الاثنين عبر قناة “العربية الحدث”، إن “الأزمة في ليبيا وعيناها مبكرا، وهي أزمة أمنية بامتياز، ولهذا السبب نجحت القاهرة في مصداقيتها محليا عندما استوعبت المشكلة في ليبيا وشخصت داءها”.

وأضاف: “نحن أقدر على التشخيص من غيرنا، لدينا 50 مليون قطعة سلاح يملكها 50 ألف مليشياوي، لذلك فشلت كل الحكومات المتعاقبة لأن هناك سلاحا منتشرا ومنفلتا، وهذا ما يعانيه الكاظمي أيضا في العراق بعد سقوط الدولة لمدة 17 سنة”.

وواصل الرميح: “لا نستطيع أن نقر دستورا ولا انتخابات رئاسية ولا برلمانية ولا انتشال الدولة من مستنقع ووحل الإرهاب والسقوط منذ 2011 بسبب انتشار السلاح، وبالتالي القاهرة اجتمعت وأقرت حزمة أمور تنهي الأزمة الليبية وهو ما أكده السفير الأمريكي بأن السبب الرئيسي لكل الأزمات الليبية هي المليشيات والسلاح المنفلت وعدم توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأشار مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي إلى أت هذه النقاط تمت مناقشتها في القاهرة، وأردف: “وصلتنا معلومات شبه مؤكدة أن أحد النقاط الجوهرية التي سيسفر عنه مؤتمر برلين اليوم هو التأكيد على تضمين مبادرة القاهرة وجعلها ملزمة مثل مخرجات برلين أو قرارات مجلس الأمن”.