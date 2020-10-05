الرقابة الداخلية تجري جولة تفتيشية على المقاهي والمطاعم في غدامس

قام مفتشو قسم الرقابة الداخلية في مكتب غدامس بجولة تفتيشية توعوية، استهدفت المقاهي والمطاعم داخل بلدية غدامس، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الواجب توافرها وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك .

وتم خلال الجولة إعطاء بعض التعليمات والإرشادات الصحية بضرورة الالتزام بلبس الزي الخاص والكمامات، كما تم تسجيل الملاحظات الخاصة بالنظافة العامة ووجود شهادات صحية للعاملين، وأشاد مركز الرقابة على الأغذية بطريقة التخلص من القمامة وطريقة عرض الأطعمة في الثلاجات، إضافة إلى وجود تحلية للمياه .

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