حملة تفتيشية على المحال التجارية والمقاهي في البطنان

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالبطنان، رفقة اللجنة الأمنية المشتركة بحملة تفتيشية على المطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء صحي للمستهلك .

وبين مركز الرقابة أنه تم ضبط عدة مخالفات لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية في المطاعم والمقاهي، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة لبعض المحال التجارية، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضبطية بحق هذه المحلات وفق القوانين واللوائح والتشريعات بالخصوص.

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