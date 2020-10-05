تكليف أكبر أعضاء المجلس البلدي بني وليد بتصريف الأعمال

توافق أعضاء المجلس البلدي بني وليد، اليوم الاثنين، على تكليف زميلهم عضو المجلس وأكبرهم سنا، يونس العزوزي بتصريف أعمال البلدية وفق القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وقال مصدر من المجلس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن تكليف العزوزي بتصريف الأعمال يأتي على خلفية «الفراغ الحاصل في العمل البلدي بغياب عميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، و حرصا على تسيير مرافق البلدية».

وبحسب قسم الإعلام بمكتب النائب العام، تم حبس عميد بلدية بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.

وتسلم عميد بلدية بني وليد ، سالم انوير، مهامه عميدا في شهر يوليو من العام 2018، عبر تسليم واستلام مهامه من رئيس المجلس المحلي السابق، علي النقراط.

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