ليبيا الان

“فرسان جنزور” تصدر توضيحا بشأن الانفجار

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت كتيبة فرسان جنزور، توضيحا بشأن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، في مخزن للذخيرة بمقر الكتيبة.

وقالت الكتيبة في تنويه نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الحادثة وقعت نتيجة انفجار مجموعة من مخلفات الحرب التي تم تجميعها.

وأضافت الكتيبة أنها كانت تعتزم التخلص من مخلفات الحرب هذه قريبا لكن أدى تماس كهربائي في المخزن المخصص لها إلى انفجارها.

وأفاق أهالي منطقة جنزور، في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الاثنين، على وقع انفجارات قوية خلّفت أعمدة دخان بدت متصاعدة قرب الأحياء السكنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك