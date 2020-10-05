“فرسان جنزور” تصدر توضيحا بشأن الانفجار

أصدرت كتيبة فرسان جنزور، توضيحا بشأن الانفجار الذي وقع اليوم الاثنين، في مخزن للذخيرة بمقر الكتيبة.

وقالت الكتيبة في تنويه نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الحادثة وقعت نتيجة انفجار مجموعة من مخلفات الحرب التي تم تجميعها.

وأضافت الكتيبة أنها كانت تعتزم التخلص من مخلفات الحرب هذه قريبا لكن أدى تماس كهربائي في المخزن المخصص لها إلى انفجارها.

وأفاق أهالي منطقة جنزور، في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الاثنين، على وقع انفجارات قوية خلّفت أعمدة دخان بدت متصاعدة قرب الأحياء السكنية.

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