وزير الخارجية المغربي: الأطراف الليبية في بوزنيقة على وشك الاتفاق بشأن المادة 15 من “الصخيرات”

أبدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفضه المشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، مؤكدا أن موقف بلاده يتمثل في موقفنا دعم الحوارات الليبية المباشرة.

وقال بوريطة في بداية جلسة حوار مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة اليوم الاثنين إن دعم الحوار الليبيي الليبي مقدم على دعم الحوارات حول ليبيا.

وخاطب الوزير المغربي المجتمعين فيي بوزنيقة قائلا: “ما تقومون به جزء مهم تحت المظلة الأممية للذهاب في مسار لإنهاء الأزمة وفق كل المرجعيات التي اتفقت عليها الأطراف الليبية وقرارات مجلس الأمن”.

وشدد بوريطة في كلمته على أن الحوار الليبي الليبي سابقة إيجابية يمكن البناء عليها للمضي قدما في حل الأزمة الحالية، ورحب في هذا الصدد بما حققه المجتمعون من تقدم في بوزنيقة حتى الآن، معبرا عن أمله في أن يتم حل القضية في القريب العاجل، بعد الاتفاق على المادة 15، وتثبيت اتفاق الصخيرات بشكل نهائي، وفتح آفاق مستقبلية أمام هذا الحوار الليبي.