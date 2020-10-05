معيتيق يبحث مع رئيس مصلحة المطارات استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق, اليوم الإثنين, مع رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع معيتق وبيت المال الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس جرى خلاله «التأكيد على أهمية إنشاء محطة ركاب مطار مصراتة والمشاريع المكملة لها».

– البعثة الأممية تعلن توصيات المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة

يشار إلى أن «الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية» كان من ضمن التوصيات التي أعلنتها البعثة الأممية في 29 سبتمبر في ختام اجتماع الوفود الأمنية والعسكرية الممثلة للقيادة العامة وحكومة الوفاق في الغردقة.

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