كنه: جميع من في السلطة لا يسعون لحل الأزمة الليبية

أكد رئيس لجنة الاتصال والتواصل بالمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي – الليبي عن الجنوب حسين كنه أن جميع من هم في السلطة اليوم لا يسعون لحل الأزمة بل يسعون لإطالة أمد بقائهم في السلطة لخدمة مصالحهم.

وقال كنه إن “جميع من هم في السلطة اليوم لا يسعون إلى حل الأزمة بل يسعون إلى ‏إطالة أمد بقائهم في السلطة ‏لخدمة المصالح الشخصية والقبلية وجهوية والحزبية” مضيفا “‏على شعب الليبي الخروج فورا ورسم وتحديد خارطة الطريق تكون بدايتها في الاستفتاء على الدستور الذي يضمن حقوق كل الليبيين بدون استثناء وبدون إقصاء وتنتهي بالانتخابات الحرة ومستقلة بعيدا عن الحزبية والقبلية و ‏الجهوية”.

وأضاف كنه “‏من ينتظر الحلول من وراء البحر ‏كالذي ينتظر الماء من السراب في صحراء”.