دفاع الوفاق تكلف الشرطة القضائية بتسليم واستلام مقر وزارة العدل بتاجوراء

أخبار ليبيا 24 – أمن

كلفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات تسليم والاستلام لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن مقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء كانت تستغله في السابق كتيبة الضمان المُساندة المنحلة، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وقالت الوزارة: “سعياً من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق وحرصاً من وزيرها المُفوض صلاح الدين النمروش بإخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء والذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً. فقد كلفت الوزارة جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والاستلام للمقر المذكور”.

وشهدت منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس في الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة بين كتيبتي “أسود تاجوراء” و”الضمان” التابعتين لحكومة الوفاق، ولازال الوضع متوترا في المنطقة.

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