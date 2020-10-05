استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية محور لقاء أحمد معيتيق مع رئيس مصلحة المطارات بطرابلس 

تركز الاجتماع الذي عقده نائب “المجلس الرئاسي” أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الاثنين مع رئيس “مصلحة المطارات” محمد بيت المال، حول آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين، بحسب بيان على الحساب الشخصي لنائب “المجلس الرئاسي” على فيسبوك.

أضاف بيان “معيتيق”: “كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على أهمية إنشاء محطة ركاب مطار مصراتة والمشاريع المكملة لها” وفق قوله.

وسبق أن أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي قبل أيام، فتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، في خطوة تهدف إلى حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب الليبي.

ولفت المسماري، إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي تتعهد بالالتزام بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي، بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

وأضاف المسماري إن “كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا لضمان عدم نقل الإرهابيين”، حيث “تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة عبر مطارات الغرب الليبي”.

وأشار إلى أن استخدام مطار بنينا هو “إجراء مؤقت إلى حين تزويد المطارات الأخرى بالأجهزة الأمنية”.

وأوضح أن “على جميع خطوط الطيران الالتزام بهذه الإجراءات للمحافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب”.