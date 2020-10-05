ويليامز: سعيدة جدا لاجتماع وفدي مجلس النواب والدولة حول طاولة واحدة في بوزنيقة

وجهت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا استيفاني ويليامز الشكر لوفدي مجلس النواب ومجلس الدولة على اجتماعهم في بوزنيقة في إطار دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية بناء على مخرجات مؤتمر برلين.

وقالت ويليامز في كلمة لها بجلسة حوار المجلسين اليوم الاثنين إن حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الصراع استمر لفترة طويلة جدا، ولم يعد باستطاعة الليبيين التحمل أكثر من ذلك، وأصبحوا يعيشون ظروفا صعبة جدا.

وأضافت الممثلة الأممية: “أمامنا اليوم جميعا فرصة فرصة حقيقية أخرى تمهد الطريق لحل هذا النزاع الطويل بشكل نهائي، لأن البيانين اللذين أصدرهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في 21 أغسطس يطالبان فيهما بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن النفط وضرورة العودة إلى الحوارات السياسية بأسرع وقت ممكن، على حد زعمها.

وتابعت ويليامز في كلمتها لوفدي مجلس النواب والدولة: “اجتماعاتكم هنا بالإضافة إلى اجتماع مونترو في سويسرا الذي قدم توصية بشأن بعض القضايا الحاسمة المطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي الليبي”.

وأشارت إلى أن “وقف القتال في الأسابيع الأخيرة كان مشجعا لنا، مستدركة: “لكن هذا قد لا يستمر إذا ما توصل الليبيون بأسرع وقت إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وحل شامل سياسي للأزمة الليبية”.

ولفتت ويليامز خلال كلمتها إلى ما حققه اجتماع بعض ضباط الشرطة والجيش في مدينة الغردقة المصرية برعاية البعثة الأممية، موضحة أنه تم تقديم توصيات إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5” حول عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك تدابير بناء الثقة، وترتيبات أمنية للمنطقة منزوعة السلاح سوف تحددها اللجنة العسكرية المشتركة، ومهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية، ومن المتوقع أن تستأنف اللجنة العسكرية المشتركة أعمالها في الأساببيع المقبلة.

وواصلت المبعوثة الأممية: “أنا سعيدة جدا اليوم لاجتماع وفدي مجلس النواب والدولة حول طاولة واحدة في بوزنيقة للوصول إلى اتفاق حول معايير اختيار المناصب السيادية، وأود أن أقدم الشكر العميق لحرصكم على الوصول إلى اتفاق بخصوص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ما سيشكل زخما سياسيا”.

ونوهت ويليامز إلى أن “البعثة الأممية تحضر لعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لاستئناف محادثات سياسية شاملة بين الليبيين من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يرضي جميع الأطراف والفئات الليبية على طريق السلام والاستقرار والتنمية”، داعية الليبيين للمشاركة الإيجابية فيها.