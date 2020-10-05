“عمل وعدل الوفاق” تبحثان توحيد البيانات

عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مسعود القذافي، مع مدير مركز المعلومات والتوثيق في وزارة العدل أيوب الشويخ، اجتماعا بمقر الوزارة في طرابلس، لبحث توحيد البيانات بين الوزارتين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المركزين.

وفي سياق آخر أطلق البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل أمس الأحد، أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2020.

وتأتي هذه الجائزة لتحقيق المشاركة المتميزة للمبدعين في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتي من شأنها تحفيز ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبدعة والمبتكرة من خريجي المؤسسات التعليمية ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار ومشاريع جديدة.

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