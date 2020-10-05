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شركة سرت تستعد لتشغيل وحدة معالجة الغاز الطبيعي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، عن إجراء أعمال الصيانة لمدخل مصفيات مياه البحر والتي تستخدم في عمليات التبريد بمعمل إسالة الغاز الطبيعي وذلك ضمن أعمال العمرة الشاملة، استعداداً لإعادة تشغيل وحدة معالجة الغاز الطبيعي بمعمل الغاز بعد توقف دام لسنوات.

ويسهم إعادة تشغيلها في توفير غاز معالج لمصانع البتروكيماويات وللشركة الليبية النيرويجية للأسمدة بكمية تقدر بحوالي 60 إلى 70 مليون قدم مكعب في اليوم.

وأشارت سرت إلى أن أعمال الصيانة يتــم تنفيذها من داخل الشركة من قبل العاملين فيها من الإدارات المختلفة منها إدارة الصيانة وإدارة التصنيع والإدارة الفنية وإدارة النقل وإدارة الخدمات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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