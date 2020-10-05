إدارة الميزانية بوزارة المالية تدعو المراقبين الماليين للتواصل مع لجنة المالية

وجهت إدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية كتابا إلى المراقبين الماليين بكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التي ناقشت الميزانية التقديرية للعام المالي 2021.

و طالبت فيه بالتواصل مع اللجنة المالية المختصة بالميزانية عن طريق البوابة الإلكترونية، الخاصة بالمراقبين الماليين للموافقة على توزيع المبالغ المالية.

وحملت الوزارة في كتابها الجهات التي لم تتواصل مع اللجنة وتقدم الميزانية الخاصة بها المسؤولية القانونية حيال تقاعسها، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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