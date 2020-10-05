انطلاق الامتحانات النهائية بالمعهد العالي للمهن الشاملة بالبوانيس 

انطلقت الامتحانات النهائية لفصل الخريف بالمعهد العالي للمهن الشاملة البوانيس في منطقة سمنو، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مكتب الإعلام المحلي ببلدية وادي البوانيس أنه تقدم لإجراء الامتحانات قرابة سبعين طالبا وطالبة، موزعين على 3 لجان امتحان بمختلف التخصصات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستستمر لمدة 15 يوما، ومبينا أن هذه الدفعة تعتبر الأولى بالمعهد منذ افتتاحه، بعد صدور قرار وزير التعليم واعتماده كمعهد عال ببلدية وادي البوانيس، والذي يشمل العديد من التخصصات.

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