وفدا “النواب والدولة”: وحدنا الرؤى في بوزنيقة حول معايير اختيار المناصب السيادية

أكد وفدا مجلس النواب والدولة في بوزنيقة على الروح الإيجابية والتفاؤل الذي ساد المشاورات السياسية الجارية بين الوفدين في الملمكة المغربية، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير اختيار المراكز السيادية السبع.

وقال بيان لوفدي المجلسين اليوم الاثنين إن أعضاء الحوار السياسي في بوزنيقة يستكملون الحوار حلحلة الإرباك الكبير الذي تعاني منه مؤسسات البلاد خاصة السيادية.

وأضاف البيان أن أعضاء الحوار حاول من خلال اللجان المختلفة الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية التي حددها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، ولكن استمرار الانقسام السياسي والتدخلات الخارجية ومحاولات التعطيل من هنا وهناك استنزفت الكثيبر من الوقت والجهد، على حد قوله.

وواصل البيان: “إن التدهور الخطير والمقلق في المؤسسات السيادية منها والخدمية حتّم على المجلسين بذل جهود استثنائية للوصول إلى توافقات من خلال توحيد المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 15من الاتفاق السياسي”.

وأشار البيان إلى ما “توصل إليه حوار بوزنيقة في جولته الأولى الشهر الماضي، بتفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، مردفا: “وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال”.

ووجه بيان الوفدين الشكر إلى الأطراف الدولية المنخرطة في مسار برلين والمشاركة في اجتماع حول موضوع ليبيا، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للجهود المبذولة لوضع حل للأزمة الليبية، وتابع: “نذكرهم بمسؤولياتهم السابقة خاصة ما جاء في الفقرتين 37 و38 من مخرجات اجتماع برلين الأول، وندعوهم إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية، ونجدد الشكر للمغرب ملكا وحكومة وشعبا”.

يشار إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أبدى رفضه المشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، مؤكدا أن موقف بلاده يتمثل في دعم الحوارات الليبية المباشرة.