ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ المغرب |

05 October, 2020

أكدت مصادر اعلامية ،بأن حوار الليبين في مدينة بوزنيقة المغربية يقترب من إنهاء اشغاله، بالرباط بين مسار بوزنيقة ومسار برلين من أجل تثبيت وقف اطلاق النار.

نفس الجهات استخلص من بيان وزع على الصحفيين بأن حصيلة المفاوضات لا يتعدى تعديل بعض البنود في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي في اشارة الى اتفاق الصخيرات.

وينتظر ان يحل مساء اليوم ببوزنيقة وزير الخارجية المغربي، لعقد اجتماع مع وفدي الحوار، والإعلان عن فحوى التعديلات التي كانت موضوع حوار دام لأسابيع .