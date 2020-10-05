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السويحلي: المشاركون في مؤتمر برلين يُملُون على الليبيين ما يجب أن تنتهي إليه العملية السياسية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إنّ الموادّ”26،1″ من مخرجات مؤتمر برلين تلتزم بحماية سيادة ليبيا، وعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويملكونها.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد رأى أنّ الذين شاركوا في مؤتمر برلين يناقضون ذلك في المادة (25) ويُملونَ على الليبيين ما يجب أن تنتهي إليه العملية السياسية.

واختتم قائلاً :” أوقفوا جميعًا تدخّلكم وكفّوا عنا نصائحكم، واتركوا الليبيين وشأنهم لكي يقرروا مصيرهم “.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا ويناقض كلامه افعاله فهو من قال انه توسل الى الاتراك ليرسلوا قوات لتحتل ليبيا فارسلوا نفايات ارهابية لحمايتهم من غضب الشعب الليبى ولو كان لكن اى وزن شعبى ياحقير ما طلبتمتم مرتزقة خاصة ان طرابلس منطقة مكتظة بالسكان الرافضين لكم والداعمين للجيش الوطنى

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  • . سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير..

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  • انظر لنفسك فى المرآة ياابوسحلول وبعد ان تقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق . وتقووول للشيطان الذى تراه فى المرآه افوووووه عليك قبح من وجه وقبح من حامله .
    امسك الشبشب واضرب نفسك على رأسك الغبية

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