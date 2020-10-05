السويحلي: المشاركون في مؤتمر برلين يُملُون على الليبيين ما يجب أن تنتهي إليه العملية السياسية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إنّ الموادّ”26،1″ من مخرجات مؤتمر برلين تلتزم بحماية سيادة ليبيا، وعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويملكونها.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد رأى أنّ الذين شاركوا في مؤتمر برلين يناقضون ذلك في المادة (25) ويُملونَ على الليبيين ما يجب أن تنتهي إليه العملية السياسية.

واختتم قائلاً :” أوقفوا جميعًا تدخّلكم وكفّوا عنا نصائحكم، واتركوا الليبيين وشأنهم لكي يقرروا مصيرهم “.

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