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رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وأكد “الثني” على ضرورة الإسراع في دارسة العروض المقدمة من الشركات المعنية بخصوص صيانة المحطة، وإحالتها إلى لجنة استقرار مدينة درنة وذلك لعدم توفر التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا المشروع سيزيد من إنتاج المحطة مما يخفف العبء على المواطنين ويرفع المعاناة عنهم.

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بنغازي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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