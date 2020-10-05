رئيس «الحكومة الليبية» يصدر تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.
وأكد “الثني” على ضرورة الإسراع في دارسة العروض المقدمة من الشركات المعنية بخصوص صيانة المحطة، وإحالتها إلى لجنة استقرار مدينة درنة وذلك لعدم توفر التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا المشروع سيزيد من إنتاج المحطة مما يخفف العبء على المواطنين ويرفع المعاناة عنهم.
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