مكتب الخدمات الضمانية بالعزيزية يباشر عمله

باشر مكتب الخدمات الضمانية بالعزيزية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي فرع الجفارة أعماله بمقره الرسمي داخل نطاق البلدية بعد صيانة المبنى الخاص به من قبل الشركة الوطنية المكلفة من الإدارة العامة بصندوق الضمان الاجتماعي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد العاملين على تقديم الخدمات للمشمولين بالضمان والمترددين، بشكل أكثر يسراً وسهولة وتساهم في إعادة الأمور إلى نصابها جزئيا في البلدة التي عانت جراء وقوعها في منطقة الاشتباكات.

وقام مكتب الخدمات الضمانية في العزيزية في الأشهر الماضية بتقديم خدماته للمضمونين والمتقاعدين خارج البلدية نتيجة الأحداث التي مرت بها المنطقة.

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