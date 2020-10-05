بودن: نجاح الليبيين في الحوار السياسي سيرغم القوى المؤثّرة في الميدان على تأييد السلام

ليبيا – قال المحلّل السياسي المغربي محمد بودن إنّ ثمة تقدمًا تمّ إحرازه على طريق التوافق بين الأطراف الليبية في الجولة الثانية لحوار بوزنيقة رغم نشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر، إلا أنّ تفاهمات مهمة تمّت بين الطرفين.

بودن وفي تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الإثنين توقع أنه يتم المرور لبناء التزامات تقود إلى تفعيل وتوحيد المؤسّسات الليبية المحدّدة في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، والحفاظ على التسلسل المطلوب في الحوار.

وأكّد المحلّل أنه حال نجحت الأطراف الليبية في ترجيح أفضلية الحوار السياسي ستكون القوى الدولية والإقليمية المؤثّرة في الميدان مرغمة على تأييد عملية السلام الليبية.

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