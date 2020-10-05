لجنة من “المصلحة” تتفقد المرافق الحيوية بمطار بنينا

قامت لجنة مُشكلة من قبل رئيس مصلحة المطارات رفقة مدير وموظفي إدارة المنظومات والتجهيزات الفنية والمكتب الإعلامي بالمصلحة الأحد، بزيارة لمطار بنينا الدولي، للاطلاع على أجهزة الكشف وأجهزة التكييف في صالات المطار، بالإضافة إلى الكشف عن غرف التحكم هناك.

واستقبل مساعد مدير المطار وبعض مديري المكاتب بالمطار اللجنة ثم عقد اجتماع بمقر إدارة المطار.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات والنقل قد عقد اجتماعا أمس ناقش خلاله جميع المشاكل التي تواجه تشغيل المطارات من توفير بوابات التعقيم وأجهزة كشف الحرارة وأجهزة الرش لتعقيم المطارات، ووضع آلية مناسبة لحلحلة كل هذه المعوقات.

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