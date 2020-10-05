القايد: على القيادة السياسية المشغولة بالحوار الانتباه والحذر من تحشيدات حفتر وروسيا

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إنه كلما كان هناك حوار سياسي ومحاولة للوصول لاتفاق لحلّ المشكلة في ليبيا ما بين الأطراف الليبية، يقوم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بمغامرة من مغامراته العسكرية.

القايد توقّع خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الاحد وتابعتها صحيفة المرصد أن يقوم “حفتر” من الناحية العسكرية بأيّ تهور وهجوم على المنطقة الغربية، بحسب قوله.

وأضاف زاعمًا : “مليشيات الكرامة برئاسة حفتر والمرتزقة الروس بإيعاز من روسيا تقوم بكل التحشيدات التي تتطلب هجومًا على المنطقة الغربية، وهذا مقلق ومخيف، ويجب أن تنتبه له القيادة السياسية المشغولة بالحوار، القادة العسكريون والقوة المساندة عليهم أن يتّخذوا الإجراءات اللازمة لإعلان حالة النفير والاستعداد التام، سواءٌ كان في المنطقة الغربية في المنطقة الوسطى”.

وإدعى : “لدينا قنوات رصد ترصد التحرّكات الكبيرة، بالأمس هبطت طائرة في مطار سرت تحمل مرتزقة من سوريا وطائرة من روسيا وقبلها طائرة في الجفرة، فكلّ هذه التحشيدات والسحمان في الجنوب لا يؤمن شرّه لأنه اإنسان طرد من غريان ويريد الانتقام؛ لهذا وجب الاحتياط وأخذ الحيطة هناك، المنطقة الغربية تستعدُّ بالكامل وقد أعلنت حالة الاستعداد القصوى بعد رصدها التحرّكات جنوب الشويرف من أجل التعامل مع أيّ خرق سيحدث من قبل المرتزقة”.

وأكّد على أنّ مسلحي الوفاق في محور سرت الجفرة تقوم بالمناورة الآن وتستعدّ لتعزيز مواقعها، لافتًا إلى أنّها على استعداد تامّ لأيّ طارئ قد يحدث.

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