وزير الخارجية المصري: يجب ترجمة مخرجات برلين بشأن ليبيا على أرض الواقع دون استثناء

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن تترجم توصيات وخلاصات مؤتمر برلين الأول حول ليبيا جميعها على أرض الواقع دون استثناء.

وشارك شكري في الاجتماع الوزاري الخاص بالشأن الليبي، الذي عقد اليوم الاثنيين بدعوة من كل من الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وقال الوزير المصري في كلمته: “يتحتّم على اجتماعنا اليوم أن يُرسل رسالة واضحة لا لبس فيها بأنّ المجتمع الدولي جاد في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة ورؤية الليبيين، فلا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات، وأن تتحول إلى بلد مصدّر للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية، كما أنه لا مصلحة لكافة الأطراف الليبية في أن يطول أمد الصراع أكثر من ذلك، فتستّمر معاناتهم ويستمر معها استنــزاف ثرواتهم التي ينبغي أن يتم توجيههــا لبنــاء ليبيـا ولخيـر شعبها”.

وشدد شكري خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن، سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر، بما يقتضيه ذلك من وقف فوري لجلب الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار الوزير المصري إلى ان هذه الالتزامات قطعها الليبيون والمجتمع الدولي على أنفسهم دون أن نرى لها أثرا فعليا على الأرض، ودون أن نرى مواقف رادعة لمن يخالفها، وتابع: “كلي أمل ألا تصل مصر إلى مرحلة تضطر فيها إلى حماية مصالحها وأمنها القومي بالشكل الذي تراه كما صرح رئيس الجمهورية (المصرية عبد الفتاح السيسي) بقاعدة (سيدي برانى) في 20 يونيو الماضي”.

وأضاف الوزير المصري أن مصر تواصل جهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا، معربا عن تطلعه أن يكون مؤتمر برلين محورياَ على طريق صناعة السلام في ليبيا.

ودعت ألمانيا لعقد مؤتمر لمتابعة نتائج برلين حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى المستوى الوزاري، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.