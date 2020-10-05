الصحّة الليبية: سنأخذ الإجراءات الاحترازية لاحتمالية ظهور موجه ثانية من فيروس كورونا في موسم الشتاء

ليبيا – أكّد مدير مكتب الإعلام في وزارة الصحّة معتز الطرابلسي على أنّ الاجتماع الذي ضمَّ ما يقارب الـ 100 شخص من مديري مديريات الخدمات الصحّية من شرق البلاد وغربها وجنوبها كان اجتماعًا تنظيميًا. مشيرًا إلى أنه من واجبات وزارة الصحّة التنظيم ومتابعة المصروفات التي صرفت عام 2020 وتقديم الخدمة للمواطن.

الطرابلسي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: هناك احتمالية تجدّد جائحة كورونا مرة أخرى في موجة ثانية، خاصّة مع اقتراب موسم الشتاء؛ الاأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات احترازية.

وأشار إلى أنّ من أبرز ما ورد خلال الاجتماع تدوير الأدوية والرسوم الثابتة والتدريبات في الداخل والمصروفات، لافتًا إلى أنّ اللقاء راعى أهمية التباعد الاجتماعي حيث تم تقسيم الاجتماع لاجتماعين منفصلين.

كما أضاف: “التعويل كان كبيرًا على العناصر الطبّية، مثلًا في الكفرة وسبها التي كانت تعمل بكفاءة عالية نتيجة للمراكز البعيدة عن مراكز المدن، وبعد أن غادرت الكثير من الأطقم الطبية اأصبحنا حاليًا نعوّل على التعاون بين المرافق الطبّية، حيث أكّد وزير الصحّة أنّ المراكز الفاعلة سيتم صرف المخصصات لها، خاصّة المستشفيات القروية التي سيتم متابعتها”.

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