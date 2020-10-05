رئيس «الحكومة الليبية» يثمن دور الأطقم الطبية في التصدي لفيروس كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين الوضع الصحي للبلاد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على سير عمل وزارة الصحة، مؤكدا على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.
كما اطلع “الثني” على خطة وزارة الصحة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، والاستعداد لفصل الشتاء والتحصينات اللازمة للإنفلونزا الموسمية.
وتم خلال الاجتماع متابعة عمل أقسام العزل ووضع المستشفيات والعاملين بها، فيما أكد على ضرورة التنسيق مع جهاز الإمداد الطبي ووضع آلية للعمل.
وثمن رئيس “الحكومة الليبية” دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة في دورهم للتصدي والمواجهة مع الوباء.
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