رئيس «الحكومة الليبية» يثمن دور الأطقم الطبية في التصدي لفيروس كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين الوضع الصحي للبلاد، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على سير عمل وزارة الصحة، مؤكدا على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا.

كما اطلع “الثني” على خطة وزارة الصحة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، والاستعداد لفصل الشتاء والتحصينات اللازمة للإنفلونزا الموسمية.

وتم خلال الاجتماع متابعة عمل أقسام العزل ووضع المستشفيات والعاملين بها، فيما أكد على ضرورة التنسيق مع جهاز الإمداد الطبي ووضع آلية للعمل.

وثمن رئيس “الحكومة الليبية” دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة في دورهم للتصدي والمواجهة مع الوباء.