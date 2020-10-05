«هيئة المواصلات» تؤكد لـ«الثني» جاهزيتها لاستئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقف بسبب «كورونا»

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وبحث “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لأعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة جاهزيتها التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.