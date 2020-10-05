«هيئة المواصلات» تؤكد لـ«الثني» جاهزيتها لاستئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقف بسبب «كورونا»

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.
وبحث “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لأعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة جاهزيتها التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.
وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.
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