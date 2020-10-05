سويسرا تدين حملة القمع التي تعرض لها المتظاهرون بشرق ليبيا

أعلن موقع “سويس إنفو”، اليوم الاثنين، إدانة سويسرا لحملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين بشرق ليبيا الذين احتجوا على تردي الأوضاع المعيشية في منتصف سبتمبر الماضي، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في وضعهم.

وقال دبلوماسي سويسري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن هذا القمع انتهك الحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص، الذين اعتقلوا تعسفيا أيضًا، مطالبًا بوقف الاعتقالات التعسفية والعنف والعمل القسري في ليبيا.

وأشار الموقع، إلى أن سويسرا حذت حذو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الحوادث وإطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي فورًا.

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