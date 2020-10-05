رئيس الوزراء يطلع على سير العمل ببلدية طبرق

عقد رئيس الحكومة، عبد الله الثني، اجتماعا في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، بحضور وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع سير العمل ببلدية طبرق، واحتياجات كافة القطاعات بالبلدية، وأبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل، وآليات تذليلها.

كما بحث الاجتماع مشاريع البنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق، وانطلاق عدد منها.

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