«الزائدي»: الأرقام المعلنة لمصابي «كورونا» من جانب «مكافحة الأمراض» غير دقيقة

شكك القيادي بالنظام السابق، مصطفى الزائدي، في الأرقام المعلنة لإصابات كورونا في ليبيا من جانب مركز مكافحة الأمراض، وقال: “لا شك عندي ان إنتشار كورونا في ليبيا أكثر بكثير مما يعلن عن طريق مركز مكافحة الأمراض، شخصيا أعرف عدد مصابين أكثر من المعلن، السبب أن الوضع الأمني المتدهور والوضع الصحى المتردي لا يمكن لأي جهة حتى وان كانت مخلصة في عملها من التعامل مع وباء فشلت دول منظمة ومنضبطة ولها موارد ضخمة أمكنها تسخيرها من احتواء الوباء”.

“الزائدي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين قائلاً: ” مقاومة الأوبئة تحتاج الى خطط وقائية دقيقة ووسائل علاجية متراتبة، وهذا لا يوجد في بلادنا، أحد الأصدقاء كنت أنبهه على خطورة الوباء ليس فقط لأنه مميت، فالموت حق بكرونا او غيرها لكن لأنه لا يحدث ضررا فرديا فحسب بل يلحق الضرر بالجميع، رد بقوله ، هي “جت على كرونا ، لم تأخذ الا نصيبها ، الرصاص الموجهة مباشرة والطائش أشد فتكا من كرونا”.

وتابع “الزائدي”: “ذلك كلام صحيح لا أجادل فيه ، لكنه لا يعني أن نهمل الوباء الذي هو في ليبيا جزء من الفوضى وعامل اضافي لها، وأتوجه بالتقدير والتحية للزملاء الأطباء والممرضين العزل الذي يواجهون أشرس فيروس أصاب الأرض في العقود الأخيرة ، وسط جحود ونكران من كل الأطراف، ومع تجاهل واهمال ممن سموا أنفسهم مسؤولين. أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويحميكم من كل مكروه”.