المشاركون في ملتقى لم شمل الوطن يؤكدون ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا

شارك عدد من أعيان ومشائخ ومثقفي ليبيا في ملتقى “لم شمل الوطن” تحت شعار “ليبيا دولة واحدة ذات سيادة”.

وأكد المشاركون في ملتقى “لم شمل الوطن” الذي عقد بمدينة طبرق يومي السبت والأحد بمشاركة شخصيات من طبرق وفزان وسرت على أن كل أبناء ليبيا شركاء في الوطن والمواطنة أساس التعايش بين أبنائها والتعاون هو السبيل لبناء الوطن دون تقسيم أو تهميش.

وشدد المشاركون في الملتقى في بيانهم الختامي على وحدة ليبيا وعدم التجزئة وتحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعودة المهجرين بالخارج وجبر ضررهم وعودة النازحين بالداخل ونزع أسلحة الميلشيات وحصر السلاح في يد الجيش وأجهزة الأمن وإنشاء هيئة للمصالحة و”تشكيل حكومة وطنية لتنفيذ البرنامج الذي يفترض أن يقره المؤتمر الجامع على أن يكون داخل ليبيا”.

وأكد المشاركون في الملتقى على رفض عودة الاستعمار وتقسيم البلاد ووقف نزيف الدم وتحقيق الوحدة الوطنية.

و أعلن محمد مختار المتحدث الرسمي باسم الملتقى على عزم المشاركين في الملتقى وفعاليات اجتماعية ليبية أخرى عقد مؤتمر داخل ليبيا بالتزامن مع اجتماعات لجان الحوار السياسي الحاسمة و المقررة منتصف الشهر الجاري في جنيف.