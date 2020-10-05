الفيتوري محذرا : الدينار يواصل فقد قيمته أمام الدولار بسبب الفساد و الانقسامات

حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس عطية الفيتوري من استمرار ارتفاع معدل التضخم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الدينار الليبي مستمر فى فقد قيمته أمام الدولار الأمريكي.

وقال الفيتوري إن معدل التضخم وصل إلى أعلى مستوياته، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تعيشها ليبيا والإغلاقات النفطية عرضت الاقتصاد لخسائر فادحة بالإضافة إلى أنها أثرت على توريد السلع الضرورية للاقتصاد ، لافتا إلى أن ليبيا تستورد حوالي 85 إلى 90% من احتياجات السوق من الخارج .

و أوضح الفيتوري أن المصرف المركزي طرابلس يرفض صرف كميات كبيرة من العملة الأجنبية للحفاظ على الأحتياطي الأجنبي ، في ظل إنخفاض الإيرادات بالعملة الأجنبية، ما خلق سوق موازية بسبب استحالة توريد بعض السلع بالسعر الذي حدده البنك المركزي.

و أضاف الفيتوري أن الدينار أنخفضت قيمته أمام الدولار الأمريكي مسجلا 6.50 دينار أمام الدولار بعدما كان 4.25، مشيرا إلى أن المواطن يعاني من أزمة نقص السيولة في المصارف تزامنا مع تفشي فيروس كورونا ، لافتا إلى أن التجار فقدو الثقة النظام المصرفي ككل بعد تفشي ظاهرة الصكوك التي أدت إلى ارتفاع الأسعار و زجت بالمواطن تحت خط الفقر .

و شدد الفيتوري على أن ليبيا تعاني من فساد مالي و إداري كبير سيطر على المصارف و الحكومات و انتشار الرشاوي على نطاق واسع ، محملا حكومة الوفاق مسؤولية تدهور الاقتصاد كونها تسيطر على الكافة المؤسسات الرسمية و تسيطر على عائدات النفط. و أكد الفيتوري على ضرورة توحيد الحكومات و اندماجها و توحيد المصرفيين المركزيين ووجود مصرف مركزي واحد ومجلس إدارة يتخذ القرارات وتكون هناك لجنة للسياسة النقدية ولجنة فنية مشكلة من قبل اقتصاديين وماليين ويعلمون بظروف الإقتصاد الليبي والسياسات النقدية والاقتصادية التي تتماشى مع البنك المركزي لإعداد خطة للإصلاح الاقتصاد.

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