مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانا حول الإيراد والإنفاق خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الحالي

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا حول الإيراد والإنفاق، في الفترة من يناير الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأفاد المصرف أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة لمجابهة جائحة كورونا بلغ مبلغ 966 مليون دينار، مضيفا أنه تم تخصيص منها 572 مليون لوزارة الصحة و50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المركز أن الخسائر المباشرة لإيقاف النفط وتصديره خلال الفترة المذكورة بلغت حوالي 10 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.259 مليار دينار.

وأعلن المركز أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.976 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مضيفا تدني الإيرادات السيادية غير النفطية، حيث بلغت نسبة العجز فيها 51%.

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