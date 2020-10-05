أبو الغيط: نجاح التسوية السياسية في ليبيا مرهون بتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن هناك حالة من التفاؤل الحذر بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار والتفاوض بين الأطراف الليبية.

وتوقّع أبو الغيط أن تؤدي التطورات الأخيرة في ليبيا إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بانتخابات تشريعية ورئاسية، محذرًا في الوقت ذاته من هشاشة الوضع وأنه عرضة للتراجع في أية وقت.

وأوضح أبو الغيط، أنه لن تتوافر فرص النجاح والصمود للتسوية التي يسعى إليها الجميع ما لم تتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة، وما لم يتم التوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة.

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