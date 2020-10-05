إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون

أفاد مصدر «بوابة الوسط» مساء اليوم الاثنين، بأن وحدات عسكرية وأمنية قامت بإخلاء عدد من الوحدات السكنية بالعمارات الصينية الواقعة جنوب مدينة أجدابيا، بعدما استولى عليها مواطنين غاضبين، وحذرت من الاقتراب منها.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عدد من المواطنين الغاضبين في أجدابيا قاموا مساء اليوم بالاستيلاء على الوحدات السكنية المعروفة بـ«العمارات الصينية» الغير مكتملة الواقعة جنوب مدينة أجدابيا.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن المواطنين الغاضبين اقتحموا العمارات السكنية واستولوا عليها قبل إخلاء المكان من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بالمدينة.

وأضاف المصدر أن المواطنين الذين قاموا بالاستيلاء على عدد من الشقق السكنية «هم أولئك الذين لا يمتلكون منازل خاصة بهم وبسبب غلاء إيجار المنازل في مدينة أجدابيا وغياب السيولة النقدية لم يجد هؤلاء المواطنين إلا الاستيلاء على العمارات السكنية والإقامة فيها حتى تجد الدولة حلولا لهم ينقصهم من غلاء إيجار المنازل بالمدينة».

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