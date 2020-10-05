شكري: معاناة الليبيين زادت بشكل غير مسبوق.. وآن الأوان لأن تتعافى ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، أن معاناة الليبيين قد زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، حيث تتفاقم يوماً بعد يوم مشكلات جمة على صعيد توافر الاحتياجات والخدمات الأساسية، فضلاً عن هدرّ واستنزاف ثروات الليبيين، وغيابّ الأمن في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على بعض المناطق وانتشار الجماعات الإرهابية والمرتزقة والقوات الأجنبية في بقاع من ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة شكري في المؤتمر الوزاري حول ليبيا والذي عقد بدعوة من كل من الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، عبر الدائرة المغلقة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية أن شكري أكد أنه قد آن الأوان لأن تتعافى ليبيا بعد مشقة طالت وثقُلت، وأن اجتماع اليوم لتجديد التأكيد على التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي ووقف تباين الرؤى حول مستقبل ليبيا ووضع حد لطموح الهيمنة الإقليمية لدى البعض.

وأشار شكري إلى أن أي حل سياسي حقيقي في ليبيا لا بد وأن يستند إلى رؤية وطنية وحصرية للشعب الليبي دون إملاءات أو ضغوط مغرضة من هنا أو هناك.

وشدد شكري على أن مصر لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة الليبية عن التحرك الدؤوب والمخلص في كافة الاتجاهات، حيث دعمت كل جهد جاد لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بدايةً من جهود الأمم المتحدة في الصخيرات وصولاً إلى مؤتمر برلين، مضيفا أن اتصالات مصر مع كافة الأطراف الليبية لم تنقطع لتقريب الرؤى.

وشدد شكري على أن هذا الاجتماع يجب أن يرسل رسالة واضحة بأنّ المجتمع الدولي جاد في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة ورؤية الليبيين فلا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تتخطفه الأزمات وتمزقه الصراعات وأن تتحول إلى بلد مصدّر للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

وطالب شكري خلال كلمته بأن تترجم إرادة الدول في إنفاذ توصيات وخلاصات برلين، جميعها دون استثناء، في إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن.وعبر عن شكري عن أمله ألا تصل الأمور في ليبيا إلى مرحلة تضطر فيها مصر إلى حماية مصالحها وأمنها القومي بالشكل الذي تراه كما صرح الرئيس السيسي بقاعدة “سيدي برانى” في 20 يونيو الماضي، مضيفا أن مصر تواصل جهودها عبر اتصالات مع الأشقاء الليبيين ومن خلال التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا.

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