المستشار صالح يلتقي شباب بنغازي وعددا من الحقوقيات وأعيان العواقير

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس عددا من اللقاءات بمكتبه في مدينة القبة.

حيث بحث مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات، دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثنيا على دور المرأة الداعم لبناء دولة المؤسسات والقانون.

كما بحث رئيس مجلس النواب مع عدد من شباب مناطق بنغازي الكبرى تطورات الأوضاع في البلاد، والمشاكل التي تعانيها عدة مناطق في بنغازي الكبرى، مؤكدا على أهمية دور الشباب.

وناقش المستشار صالح مع عدد من أعيان العواقير الأوضاع في البلاد، حيث أكد الحاضرون على تقديرهم ودعمهم لجهود رئيس مجلس النواب للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد.

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