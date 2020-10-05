مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفطي الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا

قال مصدر نفطي ليبي لوكالة «رويترز» اليوم الاثنين إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات. وتحدث المصدر إلى الوكالة شريطة عدم ذكر اسمه.

وبدأ عدد من شركات النفط الليبية عمليات التشغيل في الحقول والموانئ النفطية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر رفع حالة «القوة القاهرة» عن المرافق «الآمنة»، وجرى إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

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وجاء إعلان المؤسسة بعد الكشف عن اتفاق يقضي بفتح النفط بين القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. كان إغلاق المنشآت النفطية الذي بدأ في يناير قد قلص إنتاج البلاد من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.

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