«أبو الغيط»: فرص تسوية الأزمة الليبية لن تتوفر ما لم تتوقف عمليات إرسال الأسلحة والمرتزقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن فرص النجاح والصمود لتسوية الأزمة الليبية لن تتوفر ما لم تتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة، وما لم يتم التوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة.

أضاف “أبو الغيط” في كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أنه بعد مرور نحو 9 أشهر على مؤتمر برلين، تظل ليبيا للأسف تعاني من ويلات الاضطراب الأمني والانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي والانشقاق المجتمعي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم هو خير دليل على التزام أطراف عملية برلين بالاستمرار في الوقوف بجانب ليبيا وشعبها، وبمرافقة الأطراف الليبية على طول الخط للخروج بتسوية وطنية خالصة تعالج الأزمة الليبية بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المترابطة والمعقدة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت جملة من التطورات المهمة التي أسهمت بشكل تراكمي وبنّاء في حلحلة الأزمة في اتجاه الحل الذي ننشده وندعمه.