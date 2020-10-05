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«أبو الغيط»: فرص تسوية الأزمة الليبية لن تتوفر ما لم تتوقف عمليات إرسال الأسلحة والمرتزقة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن فرص النجاح والصمود لتسوية الأزمة الليبية لن تتوفر ما لم تتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة، وما لم يتم التوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة.

أضاف “أبو الغيط” في كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أنه بعد مرور نحو 9 أشهر على مؤتمر برلين، تظل ليبيا للأسف تعاني من ويلات الاضطراب الأمني والانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي والانشقاق المجتمعي.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم هو خير دليل على التزام أطراف عملية برلين بالاستمرار في الوقوف بجانب ليبيا وشعبها، وبمرافقة الأطراف الليبية على طول الخط للخروج بتسوية وطنية خالصة تعالج الأزمة الليبية بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المترابطة والمعقدة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأشهر القليلة الماضية شهدت جملة من التطورات المهمة التي أسهمت بشكل تراكمي وبنّاء في حلحلة الأزمة في اتجاه الحل الذي ننشده وندعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أنتم المصريين ـ تحاولون عبثا اثارة حرب أهلية بين الليبيين ـ ومحاولة ضم المنطقة الشرقية للحدود الليبية لمصر ـ سواء بلغة التهديد العسكري التي تتحدث بها حكومة مصر الغير مرغوب فيها شعبيا عند الشعب المصري ـ
    وسواء بالتدخل الغير مرغوب فيه في شئون دولة مستقلة مثل ليببا لها حكومتها ورجال أمنها وحماية مواطنيها وحماية دينها وثرواتها ـ
    الحكومى الليبيية تعمل لأجل مواطنيها وليس لأطراف أخرى ـ واذا اقامت علاقات مع دول مسلمة وتحترم الاسلام وتضع له اعتبار مثل تركيا أو أندونيسيا أو كوريا أو حتى الصين ـ بما تراه مناسب لحفظ اللامن الليبي وتوازن القوى ومصالح الدولة والمجتمع الاقتصادي فهذا خيار حكومة الليبيين والليبيين أنفسهم ـ وليس من شأن دولة التدخل في شئون دولة أخرى مستقلة سواء في اقتصادها أو أمنها أو علاقاتها الدولية أو محتواها الثقافي أو الديني أو ما يخص الاعراف وحماية حدوودها ـ ولغة التهديد المصرية لاتنفع االمصرين وستعود عليهم بالفشل والهزيمة ـ وأذا كانت لديكم مشكلة مع دولة تركيا في تخاذل عربي متصهين ويدعم الفوضى ويحلل ما حرم الله في جرم واضح وجلي وعداء مقيت للشعوب ـ فلاتقحموا مشاكلكم وبلائكم في مواضيع دولة أخرى .

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