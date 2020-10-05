سرت تتلمّس أوجاعها.. وتقدّم توصيات

احتضنت بلدية سرت اليوم ورشة عمل بعنوان (مدينة سرت تلفت الأنظار)، برعاية المجلس التسييري لبلدية سرت، بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية المكلف فرج عبد المجيد، وعضو المجلس عبد العالي هيبلو، ورئيس جامعة سرت أحمد المحجوب، ومديري قطاعي التخطيط والاسكان بسرت، ونائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وعدد من أعضائه ورئيس وعضوي اللجنة المشرفة على أعداد الورشة.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية، تحدث رئيس المجلس التسييري للبلدية المكلف مرحباً بالحضور مثمناً دور القطاعات والشركات والمصالح في بناء رؤية كاملة لبلدية سرت لتكون مقرا للحكومة الوطنية.

كما تحدث رئيس جامعة سرت خلال الجلسة على أواصر التعاون والتكاثف بين كافة الجهات الحكومية بسرت وتبادل المعلومات باعتبار جامعة سرت بيت خبرة ترحب بتعاون الجميع.

وتم التطرق إلى محاور الورشة التي تتعلق بالقوى الاستيعابية لبلدية سرت فيما يخص المؤسسات العليا والقدرة الفعلية لنجاح استمرارها في ظل حاجة البلدية لصيانة مساكنها وبنيتها التحتية المتضررة ومقارها الإدارية.

وناقش الحضور المحور المتعلق بالحلول لإيجاد مقار إدارية تتناسب مع أداء ودور المصالح الحكومية بسرت، كما ناقشوا أهمية دور وتهيئة المدينة وضواحيها وكيفية زرع الثقة بين المؤسسات المحلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن الورشة التي تواصلت زهاء 4 ساعات توصلت إلى تشكيل فريق عمل مختص بإثبات المشاكل وسبل حلولها كالأعمار والصيانة للمقرات الحكومية والضيافة والمساكن.

كما اتفق الحضور على تشكيل لجنة دعم وتواصل لمؤسسات بلدية سرت مع الحكومة ووزارتها وإعداد خطة عمل مرحلية من الجهات الحكومية بسرت لتكون جاهزة لتقديمها للجهات المختصة.

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