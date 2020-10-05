الثني يناقش مع رئيس هيئة المواصلات والنقل استئناف حركة الملاحة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة، عبدالله الثني، ناقش مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبدالقادر، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل “فيسبوك”، أن اللقاء ناقش الخطة المُعدّة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة، على جاهزيتها التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.

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