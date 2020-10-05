قرقاش: الإمارات جددت الدعوة لدعم الجهود الأممية للحل السياسي بليبيا

جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش، دعوة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا.

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وقال قرقاش في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خارطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام”.

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وأضاف “جدّدت اليوم خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا”.