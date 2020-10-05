المشري: لا أرغب في تولي منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أنه لم يتفق على أن يتولى منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي المزمع تشكيله أو التطرق إلى أن يكون الرئيس المستشار عقيلة صالح.

وادعى المشري في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، عدم رغبته في تولي أي منصب سياسي، وأن مايهمه حاليا إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والاستفتاء على الدستور.

وشدد القيادي في جماعة الإخوان (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، على إصراره على رفض أي وجود لـ(القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر بأي صفة أو منحه أي منصب في أي اتفاق جديد، وقال: “إن أعيننا لاتزال مفتوحة على سرت والهلال النفط، وذهابنا للحوار لا يعني أننا غافلون عن الخيارات الأخرى”، على حد قوله.

وواصل المشري ادعاءه بنهم ذهبوا للحوار من أجل مناقشة معايير تحديد المناصب السيادية، وأنه لا مكان للمحاصصات، واقتسام المناصب.