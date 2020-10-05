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المشري: لا أرغب في تولي منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أنه لم يتفق على أن يتولى منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي المزمع تشكيله أو التطرق إلى أن يكون الرئيس المستشار عقيلة صالح.

وادعى المشري في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، عدم رغبته في تولي أي منصب سياسي، وأن مايهمه حاليا إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والاستفتاء على الدستور.

وشدد القيادي في جماعة الإخوان (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، على إصراره على رفض أي وجود لـ(القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر بأي صفة أو منحه أي منصب في أي اتفاق جديد، وقال: “إن أعيننا لاتزال مفتوحة على سرت والهلال النفط، وذهابنا للحوار لا يعني أننا غافلون عن الخيارات الأخرى”، على حد قوله.

وواصل المشري ادعاءه بنهم ذهبوا للحوار من أجل مناقشة معايير تحديد المناصب السيادية، وأنه لا مكان للمحاصصات، واقتسام المناصب.

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خالد المشري عقيلة صالح ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • من انت ياحقير حتى تعترض على قائد الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب بقرار بنصاب قانونى ولا يجوز لاحد عزله الا رئيس منتخب وبرلمان جديد منتخب بقرار بنصاب قانونى
    ومهما فعلت فالمشير ياحقير هو الرئيس المنتخب القادم بارادة شعبية رغم انف الاخوان واردوغان كما حدث فى مصر والسودان

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