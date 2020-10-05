الجزائر تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في فرض تنفيذ مخرجات برلين

دعت الجزائر مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة إلى ليبيا وهي الخطوة التي «توفر ظروف إطلاق تسوية سياسية حقيقية تجمع كل الأطراف».

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، الاثنين عبر تقنية الفيديو، في اجتماع وزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة.

وذكر بوقادوم في كلمته خلال الاجتماع بموقف الجزائر «المتكون من عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية».

كما جدد الوزير الجزائري «دعوة بلاده الملحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تورد الى ليبيا وتذكي النزاع والتوتر في هذا البلد الشقيق».

واعتبر بوقادوم أن ذلك من شأنه «توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبناءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار».

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وفي السياق أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الاجتماع رفيع المستوى الذي يندرج في إطار متابعة الوضع في ليبيا شاركت فيه الجزائر من منطلق عضويتها في مسار برلين وكذلك موقعها كدولة جارة لليبيا الشقيقة وعضويتها في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

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