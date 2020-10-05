“218” تنشر مخرجات اجتماع برلين بشأن ليبيا

شدد المشاركون بالاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية مؤخرا لتحقيق السلام في ليبيا.

ودعا المشاركون في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية لصالح بلدهم، وبناء توافق بشأن تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات تعيد الشرعية الديمقراطية.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، والالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مُرحباً بالهدوء الأخير في الأعمال العدائية.

كما رحّب المشاركون بالتقدم في محادثات الغردقة الأخيرة، ومناقشات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ودعوا إلى تنفيذ سريع لمنطقة منزوعة السلاح محتملة في سرت وما حولها لتصبح مقراً لمؤسسات الدولة في الفترة التحضيرية التي نوقشت في مونترو، كما حثوا الأطراف الليبية على الموافقة بسرعة على وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد البيان على أهمية ضمان رفع الحظر عن المنشآت النفطية بشكل كامل للسماح باستئناف صادرات النفط، مرحباً بالمناقشات الجارية بشأن الإدارة العادلة والشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، كما حثوا السلطات الليبية على إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

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