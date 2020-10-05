صالح يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند أشاد خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع صالح بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وكان نورلاند، أعرب عن أشادته بنجاح المحادثات التي عقدتها بمصر، مؤخرًا، بالغردقة حول الأمن في ليبيا وقال نورلاند، الأحد :”نشكر مصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا”، مشيرا أنه سوف يتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المرتقب.