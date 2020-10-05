أبو الغيط يشيد بالالتزام بوقف إطلاق النار والتئام الحوارات الليبية

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كلمته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، بدعوة من أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ألمانيا.

وتطرق أبو الغيط في كلمته إلى الاضطراب الأمني والانقسام السياسي والتراجع الاقتصادي، والانشقاق المجتمعي الذي يعيشه المواطنون في ليبيا.

كما أشاد بالتزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار في خط سرت – الجفرة، والتئام الحوارات الليبية سواء في مونترو أو بوزنيقة أو القاهرة أو الغردقة، مزكيا الجهود المبذولة لتأمين الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا