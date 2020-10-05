«العقوري»: لا بد من محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية “يوسف العقوري”، عن شكره للمجهودات المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف ورائها.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الإثنين، فإن العقوري، شددعلى أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين، مثمنا دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة.

وأشاد “العقوري” بالمجهودات المبذولة على المستوى الاجتماعي وقيام بعض المناطق برفع الغطاء الاجتماعي على المتورطين في عصابات تهريب البشر، مما يعطي المجال لمحاسبتهم قانونيا .

وأوضح “العقوري” أن ملف الاتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم يعد ضمن أولويات مجلس النواب وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار .