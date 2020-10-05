شكري يطالب باحترام والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أن بلاده لم تتوقف عن التحرك الدؤوب والمخلص في كافة الاتجاهات لإنهاء الأزمة الليبية، مشيرا في كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول ليبيا إلى أن مصر دعمت كل جهد جاد لإعادة الأمن والاستقرار.

وطالب الوزير المصري بترجمة إرادة الدول في إنفاذ توصيات وخلاصات برلين جميعها دون استثناء، واتخاذ إجراءات ملموسة لدفع الأطراف الليبية إلى احترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن، سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر، والوقف الفوري لجلب الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

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