مؤتمر برلين 2..المخاوف تشوب التفاؤل الحذر

نجاة فقيري-بوابة افريقيا الاخبارية |

05 October, 2020

تعتبر مساعي ألمانيا لحل الأزمة الليبية في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى دعم المفاوضات السياسية ودعوة الفرقاء الليبيين إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن دعمهم الإقليمي للامتثال لحظر الأسلحة.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين،على خلفية اجتماع وزاري افتراضي حول ليبيا أطلق عليه “مؤتمر برلين 2“، “هناك أسباب تدعو للتفاؤل الحذر” بشأن فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا’. كما سلط الضوء على “علامات التحول من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي” بين الفرقاء الليبيين. و أضاف”نعتقد أن هناك نافذة فيها الكثير مما لم يكن ممكنًا في الأسابيع الأخيرة، لقد أصبح ممكنا الآن”.

و أصر رئيس الخارجية الألمانية ، على احترام حظر الأسلحة كديباجة أولى لأي عودة إلى مفاوضات السلام ، وأكد ماس: “لن نخرج من المأزق العسكري طالما هناك تدفق للسلاح والمليشيات “.

من ناحيته شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن “التطورات الأخيرة تمثل فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي في البحث عن السلام والاستقرار في ليبيا”، حسب تصريحاته.

وقالأنطونيو غوتيريش ” هناك انتهاكات “فاضحة” للحظر (…) يجب وقف الإمدادات الأجنبية من الأسلحة وأشكال الدعم العسكري الأخرى على الفور”.

وأضاف غوتيريس خلال تصريحه “أريد توجيه ثلاث رسائل بسيطة”،”أولا، مستقبل ليبيا على المحك، وأدعو جميع الليبيين لمواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، ومراعاة مصالح الشعب الليبي أولا”.

ثانيا، “يجب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا 19 يناير الماضي، ومنها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن، وأن تتوقف فورا الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري”.

أما ثالثا، “يجب أن نجتمع معا لتستعيد ليبيا قدرتها علي توفير الخدمات الأساسية والأمن لسكانها، الذين تدهورت ظروفهم المعيشية باستمرار، ليس فقط نتيجة للصراع، ولكن أيضا بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري”.

و كانت المفاوضات قد بدأت في نهاية سبتمبر في الغردقة بمصر ، بين ممثلين عن الجيش والشرطة من كلا المعسكرين ، في تمهيد لوقف دائم لإطلاق النار. كما أدت المحادثات التي جمعت برلمانيين من المعسكرين في 10 سبتمبر في المغرب إلى اتفاق شامل حول المؤسسات السيادية. وفي وقت سابق من نفس الشهر ، أسفرت “المشاورات” الليبية في مونترو بسويسرا عن اتفاق لإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا ، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.